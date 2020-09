Esperto, "a scuola situazione critica, servono test rapidi" (Di lunedì 28 settembre 2020) AGI - "La situazione dei tamponi ai pazienti pediatrici è critica e al tempo stesso confusa: sarà importante trovare soluzioni più rapide". E' con queste parole che Rino Agostiniani, direttore dell'Area Pediatria e Neonatologia della Asl Toscana Centro, commenta, in un'intervista con l'AGI, le attuali disposizioni sulla possibilità di eseguire tamponi ai pazienti pediatrici, sottolineando che la ripresa delle attività didattiche, ma soprattutto il ritorno dei virus stagionali, potrebbero rendere ancora più complicata la gestione della situazione. "Le indicazioni ministeriali - spiega l'Esperto - hanno identificato uno spettro di sintomi molto ampio per sospettare la patologia da SARS-CoV-2, allo scopo di tracciare nel modo più esteso possibile i contagi e ... Leggi su agi (Di lunedì 28 settembre 2020) AGI - "Ladei tamponi ai pazienti pediatrici èe al tempo stesso confusa: sarà importante trovare soluzioni più rapide". E' con queste parole che Rino Agostiniani, direttore dell'Area Pediatria e Neonatologia della Asl Toscana Centro, commenta, in un'intervista con l'AGI, le attuali disposizioni sulla possibilità di eseguire tamponi ai pazienti pediatrici, sottolineando che la ripresa delle attività didattiche, ma soprattutto il ritorno dei virus stagionali, potrebbero rendere ancora più complicata la gestione della. "Le indicazioni ministeriali - spiega l'- hanno identificato uno spettro di sintomi molto ampio per sospettare la patologia da SARS-CoV-2, allo scopo di tracciare nel modo più esteso possibile i contagi e ...

