Esclusiva: Salernitana a sorpresa, c’è Antonucci dalla Roma (Di lunedì 28 settembre 2020) La Salernitana ha piazzato un colpo importante e a sorpresa per l’attacco. Si tratta di Mirko Antonucci, esterno destro classe 1999 in uscita dalla Roma. Antonucci è reduce dal prestito con il Vitoria Setubal, aveva molte richieste in Serie B ma ormai la Salernitana ha battuto la concorrenza. Intanto, in serata è arrivato Capezzi, un colpo annunciato dalla Samp. E presto toccherà ad Antonucci… Foto: twitter Roma L'articolo Esclusiva: Salernitana a sorpresa, c’è Antonucci dalla Roma proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 settembre 2020) Laha piazzato un colpo importante e aper l’attacco. Si tratta di Mirko, esterno destro classe 1999 in uscitaè reduce dal prestito con il Vitoria Setubal, aveva molte richieste in Serie B ma ormai laha battuto la concorrenza. Intanto, in serata è arrivato Capezzi, un colpo annunciatoSamp. E presto toccherà ad… Foto: twitterL'articolo, c’èproviene da Alfredo Pedullà.

Yuro_23 : RT @TMit_news: Esclusiva #Transfermarkt: il trequartista del Paderborn #Sabiri non andrà alla #Lazio ma si trasferirà presto in Italia ??????… - SBuffalov : RT @TMit_news: Esclusiva #Transfermarkt: il trequartista del Paderborn #Sabiri non andrà alla #Lazio ma si trasferirà presto in Italia ??????… - jesseTMjames : RT @TMit_news: Esclusiva #Transfermarkt: il trequartista del Paderborn #Sabiri non andrà alla #Lazio ma si trasferirà presto in Italia ??????… - TMit_news : Esclusiva #Transfermarkt: il trequartista del Paderborn #Sabiri non andrà alla #Lazio ma si trasferirà presto in It… - clikservernet : Esclusiva: Jallow dalla Salernitana al Vicenza, è fatta -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Salernitana Esclusiva: Salernitana a sorpresa, c’è Antonucci dalla Roma alfredopedulla.com Salernitana, Ussi e Sugc: “Da condannare dichiarazioni di Fabiani contro Scapaticci”

StampaIl Sindacato Unitario Giornalisti della Campania e l’Ussi Campania – Gruppo ‘Felice Scandone’ – in una nota congiunta, rilanciata anche dall’agenzia nazionale di stampa Ansa – esprimono ferma co ...

Economia Salernitana, Confesercenti: bene monito governatore, evitiamo nuovo Lockdown

StampaIl recente monito del presidente regionale On. Vincenzo De Luca non è passato inosservato. È iniziata dunque una possibile nuova querelle, giusta o sbagliata che sia, l’emergenza sanitaria è pur ...

StampaIl Sindacato Unitario Giornalisti della Campania e l’Ussi Campania – Gruppo ‘Felice Scandone’ – in una nota congiunta, rilanciata anche dall’agenzia nazionale di stampa Ansa – esprimono ferma co ...StampaIl recente monito del presidente regionale On. Vincenzo De Luca non è passato inosservato. È iniziata dunque una possibile nuova querelle, giusta o sbagliata che sia, l’emergenza sanitaria è pur ...