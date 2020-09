Erasmus e Corpo Europeo di Solidarietà | ultimi giorni per partecipare al bando

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 settembre 2020) Il prossimo 1° ottobre scade il termine dei bandi per presentare progetti nell’ambito dei programmi europei+: Gioventù edi Solidarietà gestiti in Italia dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, ente governativo, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea. Nel secondo round di valutazione del 2020 sono stati finanziati 290 proposte progettuali con la somma complessiva di 8.010.211,56 euro che coinvolgeranno 8.553 ragazzi under 30. Nel dettaglio sono state impegnate risorse pari a 2.854.206,00 euro per 140 progetti+, 7.262 i ragazzi interessati di cui 400 con bisogni speciali e 2.574 con minori opportunità. Per ildi Solidarietà, invece, verranno impegnati ...