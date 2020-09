Entro il 30 settembre la richiesta bonus pubblicità 2020 all’Agenzia delle Entrate (Di lunedì 28 settembre 2020) Scadrà il 30 settembre il bonus pubblicità 2020 da presentare all’Agenzia delle Entrate: trattasi di un’agevolazione relativa alla comunicazione per l’accesso al credito d’imposta nell’ambito degli investimenti pubblicitari. Tale credito d’imposta è stato istituito nel 2018 nei riguardi di enti non commerciali, imprese e lavoratori autonomi per quel che riguarda gli investimenti in campo pubblicitario in ordine incrementale a mezzo stampa quotidiana e/o periodica (pure online), oppure attraverso i media radiofonici e televisivi locali. La novità di quest’anno, rispetto al 2018, consiste nel fatto che l’incentivo corrisponda al 75% dell’indice incrementale degli investimenti effettuati, in concessione nelle limitazioni ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Scadrà il 30ilpubblicitàda presentare all’Agenzia: trattasi di un’agevolazione relativa alla comunicazione per l’accesso al credito d’imposta nell’ambito degli investimenti pubblicitari. Tale credito d’imposta è stato istituito nel 2018 nei riguardi di enti non commerciali, imprese e lavoratori autonomi per quel che riguarda gli investimenti in campo pubblicitario in ordine incrementale a mezzo stampa quotidiana e/o periodica (pure online), oppure attraverso i media radiofonici e televisivi locali. La novità di quest’anno, rispetto al 2018, consiste nel fatto che l’incentivo corrisponda al 75% dell’indice incrementale degli investimenti effettuati, in concessione nelle limitazioni ...

petergomezblog : #Autostrade, lettera del governo: “Risposta entro il 30 settembre o procediamo con la revoca” - arenadiverona : ??ULTIMA CHIAMATA?? -48 ore alla scadenza della tariffa promozionale! Special price per la 98°edizione dell’Opera Fe… - Medeapm : RT @qui_finanza: Imprese, obbligo comunicazione Pec entro il primo ottobre A stabilirlo è il Decreto Semplificazioni convertito nella Legge… - GeaSociale : Sei un docente? GEA collabora in Veneto con @OxfamItalia per la diffusione e promozione di Oxfam Back to School.??… - lincechevince : 28 settembre, svegliaaa #Inter, sveglia #Ausilio e #Marotta, ci sono ancora almeno 10 trasferimenti in entrata e us… -

Ultime Notizie dalla rete : Entro settembre La domanda per i contributi sospesi va trasmessa entro il 30 settembre Commercialista Telematico Consorzi di bonifica: Trebisacce, Mormanno e Scalea presentano progetti da 23mln

I Consorzi di Bonifica di Trebisacce, Mormanno e Scalea hanno presentato al MIPAAF i progetti, la cui scadenza prevista per lo scorso 21 settembre, si riferiscono al bando di selezione delle proposte ...

Remix e share: Koji rivoluziona la creatività digitale

Click, remix e share ed è subito content creator con koji, piattaforma in grado di rivoluzionare il mondo della creatività digitale ...

I Consorzi di Bonifica di Trebisacce, Mormanno e Scalea hanno presentato al MIPAAF i progetti, la cui scadenza prevista per lo scorso 21 settembre, si riferiscono al bando di selezione delle proposte ...Click, remix e share ed è subito content creator con koji, piattaforma in grado di rivoluzionare il mondo della creatività digitale ...