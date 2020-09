Emery “fa 13” in carriera: sempre sconfitto al Camp Nou dal Barcellona (Di lunedì 28 settembre 2020) Unai Emery ha fatto 13, è proprio il caso di dirlo. Peccato che si tratti di un numero relativo alle sconfitte rimediate in carriera ad opera del Barcellona al Camp Nou, stadio di casa dei catalani.Emery: sempre sconfitto dal Barcellonacaption id="attachment 1028619" align="alignnone" width="582" Emery (getty images)/captionCambiano le squadre, ma il risultato è sempre quello: in casa del Barcellona, per Unai Emery la sconfitta è assicurata. L'ultima è arrivata nella gara del terzo turni di Liga tra blaugrana e il suo Villarreal, sconfitto per 4-0. L'allenatore spagnolo, nelle sue 13 apparizioni al Camp Nou non ha mai ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 settembre 2020) Unaiha fatto 13, è proprio il caso di dirlo. Peccato che si tratti di un numero relativo alle sconfitte rimediate inad opera delalNou, stadio di casa dei catalani.dalcaption id="attachment 1028619" align="alignnone" width="582"(getty images)/captionCambiano le squadre, ma il risultato èquello: in casa del, per Unaila sconfitta è assicurata. L'ultima è arrivata nella gara del terzo turni di Liga tra blaugrana e il suo Villarreal,per 4-0. L'allenatore spagnolo, nelle sue 13 apparizioni alNou non ha mai ...

