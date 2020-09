Emergenza maltempo, Piero De Luca: “Al lavoro per lo stato di calamità naturale” (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Esprimo vicinanza e solidarietà ai Sindaci e alle comunità colpite dal violento nubifragio che in queste ore si è abbattuto sul Comune capoluogo e su tanti territori a nord e a sud della nostra Provincia”. Così in una nota l’on. Piero De Luca “Non posso che essere vicino a tutte le famiglie che stanno vivendo momenti di grande difficoltà per allagamenti, crolli e altri danni che si sono verificati a seguito di queste incessanti e abbondanti piogge.Ho sentito il Presidente della Provincia Michele Strianese ed altri amministratori impegnati in queste ore di Emergenza straordinaria, e ho espresso loro il mio pieno sostegno e la mia forte vicinanza. Sto valutando tutte le azioni possibili da assumere a sostegno della nostra ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Esprimo vicinanza e solidarietà ai Sindaci e alle comunità colpite dal violento nubifragio che in queste ore si è abbattuto sul Comune capoluogo e su tanti territori a nord e a sud della nostra Provincia”. Così in una nota l’on.De“Non posso che essere vicino a tutte le famiglie che stanno vivendo momenti di grande difficoltà per allagamenti, crolli e altri danni che si sono verificati a seguito di queste incessanti e abbondanti piogge.Ho sentito il Presidente della Provincia Michele Strianese ed altri amministratori impegnati in queste ore distraordinaria, e ho espresso loro il mio pieno sostegno e la mia forte vicinanza. Sto valutando tutte le azioni possibili da assumere a sostegno della nostra ...

aSalerno_it : #salerno Maltempo Salerno, emergenza e danni: Piero De Luca chiederà stato di calamità naturale - cilentonotizie : Emergenza Maltempo, Piero De Luca: “Subito al lavoro per lo stato di calamità naturale” - zazoomblog : Maltempo emergenza in Campania. Colata di fango in Irpinia famiglie evacuate - #Maltempo #emergenza #Campania. - salernonotizie : Emergenza Maltempo, Piero De Luca: “ Subito stato di calamità naturale” - rubinaxxio : @PosteNews @WindTreOfficial @DPCgov @ANSACampania solita vergognosa inefficienza. frane in corso. emergenza da pro… -