Emergenza maltempo | Cascone | “Regione impegnata sulla prevenzione”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Sono vicino a tutti i sindaci del nostro territorio in grande apprensione per i danni dele per la propria popolazione: ci rialzeremo anche questa volta”. A scriverlo è il consigliere regionale Luca, con un pensiero rivolto in particolare “al mio amico sindaco Giuseppe Canfora alle prese con questa ennesima prova per la città di Sarno dove piogge ed esondazioni riportano alla memoria momenti tragicamente indelebili”., appena rieletto in Consiglio regionale alle ultime elezioni regionali ha ribadito che la realizzazione degli interventi di prevenzione dal rischio idrogeologico restano l’assoluta priorità per l’Italia e per la Campania: “Non bisogna più perdere tempo e vanno urgentemente ...