Elisabetta Gregoraci tra Pierpaolo e Briatore: risposta alla foto con Naomi

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sempre più uniti al Grande Fratello Vip 5. Stasera Alfonso Signorini ha voluto indagare per bene e andare a fondo nella questione, dopo che i due l'hanno passata liscia venerdì scorso. Che ci sia molta alchimia tra i due è chiaro a tutti, i primi a notarlo sono stati gli … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

