È Raimondo Todaro il destinatario del dolcissimo messaggio che Elisa Isoardi ha scritto sul suo profilo personale Instagram. Che parole. Visualizza questo post su Instagram Una donna può anche ballare da sola quando serve ♥️torna presto @todaroraimondo @milly carlucci @ballandoconlestelle #ballandoconlestelle @michelamarzano ♥️♥️♥️♥️grazie sempre! Un post condiviso da Elisa Isoardi (@ElisaIsoardi) in data: 27 … L'articolo Elisa Isoardi messaggio da innamorata 'Ballo da sola ma torna' FOTO proviene da YesLife.it.

