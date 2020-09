Elezioni Usa 2020, domani il primo dibattito Biden-Trump (Di lunedì 28 settembre 2020) domani sera, martedì 29 settembre, a 34 giorni dalle Elezioni si terrà il dibattito tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il rivale democratico Joe Biden. Sarà il primo dei tre faccia faccia previsti prima del voto del 3 novembre. La provocazione di Trump In attesa dell’incontro di martedì, il presidente, alle prese con l’ultimo scoop del New York Times sulle sue dichiarazioni fiscali, è tornato a provocare lo sfidante, Sleepy Joe. “Chiederò con forza – ha twittato – un test antidroga per Biden prima o dopo il dibattito”. Già ad agosto Trump aveva fatto illazioni del genere su Biden, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 settembre 2020)sera, martedì 29 settembre, a 34 giorni dallesi terrà iltra il presidente degli Stati Uniti, Donald, e il rivale democratico Joe. Sarà ildei tre faccia faccia previsti prima del voto del 3 novembre. La provocazione diIn attesa dell’incontro di martedì, il presidente, alle prese con l’ultimo scoop del New York Times sulle sue dichiarazioni fiscali, è tornato a provocare lo sfidante, Sleepy Joe. “Chiederò con forza – ha twittato – un test antidroga perprima o dopo il”. Già ad agostoaveva fatto illazioni del genere su, ...

