Elettra Lamborghini si reca in farmacia senza mutande | il racconto imbarazzante della cantante FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 28 settembre 2020)pronta per il matrimonio con Afrojack Ebbene sì, manca pochissimo al grande giorno pere il fidanzato Afrojack. Infatti i due molto presto convoleranno a nozze sul Lago di Como a Villa del Balbiano, mentre l’orariocerimonia ad oggi è ancora top secret. Giorni fa la ricca ereditiera aveva spaventato i suoi follower dichiarando a quest’ultimi di avere dei forti dolori ai reni. Per fortuna si è ripresa e a futura sposina ha deciso di tagliarsi i capelli scegliendo anche i fiori. Tuttavia, a causa dei problemi di salute elencati prima, l’ex giudice di The Voice of Italy si è vista costretta a correre inin piena notte, dimenticandosi le mutandine. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ...