Elettra Lamborghini in viaggio di nozze con la famiglia mostra la fede e la felicità (Foto) (Di lunedì 28 settembre 2020) Elettra Lamborghini e Afrojack sono in viaggio di nozze ma si fa fatica a capire la destinazione della luna di miele, forse sono in Belgio (Foto). La cantante aveva confidato di non avere preparato nessun viaggio dopo il matrimonio, magari hanno deciso tutto al momento e intanto hanno accompagnato la famiglia di Nick a casa. Un viaggio di ritorno in jet privato, destinazione ovviamente Olanda. Tutti felici a bordo tra pranzo e Foto. Gli sposi in primo piano e tutta la famiglia di Nick Van de Wall. Dopo il matrimonio da sogno è il momento di godersi i primi giorni da marito e moglie per Elettra e Afrojack. Gli sposi hanno quindi accompagnato la famiglia del dj all’aeroporto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 settembre 2020)e Afrojack sono indima si fa fatica a capire la destinazione della luna di miele, forse sono in Belgio (). La cantante aveva confidato di non avere preparato nessundopo il matrimonio, magari hanno deciso tutto al momento e intanto hanno accompagnato ladi Nick a casa. Undi ritorno in jet privato, destinazione ovviamente Olanda. Tutti felici a bordo tra pranzo e. Gli sposi in primo piano e tutta ladi Nick Van de Wall. Dopo il matrimonio da sogno è il momento di godersi i primi giorni da marito e moglie pere Afrojack. Gli sposi hanno quindi accompagnato ladel dj all’aeroporto ...

