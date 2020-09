Elettra Lamborghini e le super nozze: la sorella Ginevra non c’era (Di lunedì 28 settembre 2020) Matrimonio con 100 invitati: Elettra Lamborghini, dopo uno slittamento a causa del Coronavirus ha sposato Afrojack ma assente alle nozze la sorella Ginevra che lo aveva annunciato due giorni prima La sorella dell’ereditiera ha voluto comunque inviare un messaggio agli sposi. Su Instagram senza spiegazioni ha scritto: “Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anche io”. Poi uno sfogo post matrimonio Il matrimonio di Elettra, evento dell’anno In questoArticolo completo: Elettra Lamborghini e le super nozze: la sorella Ginevra non c’era dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 28 settembre 2020) Matrimonio con 100 invitati:, dopo uno slittamento a causa del Coronavirus ha sposato Afrojack ma assente allelache lo aveva annunciato due giorni prima Ladell’ereditiera ha voluto comunque inviare un messaggio agli sposi. Su Instagram senza spiegazioni ha scritto: “Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anche io”. Poi uno sfogo post matrimonio Il matrimonio di, evento dell’anno In questoArticolo completo:e le: lanon c’era dal blog SoloDonna

