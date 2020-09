Eleonora Daniele, a Storie Italiane l’annuncio su Antonella Clerici (Di lunedì 28 settembre 2020) Il giorno odierno è uno di quelli da ricordare per i fan di Antonella Clerici. La conduttrice Rai è stata apprezzatissima e sulla cresta dell’onda per anni, districandosi tra molti programmi di successo che non solo gli appassionati Rai ricordano. Poi un periodo difficile, di critica e di programmi minori che avevano portato ad un inasprirsi dei rapporti. Tra poco le cose cambieranno. L’annuncio di Eleonora Daniele Da una conduttrice ad un’altra. Oggi Eleonora Daniele passerà il testimone ad un’altra conduttrice, una che il pubblico Rai aspetta da tempo: “Oggi torna una collega, Antonella Clerici, con E’ sempre mezzogiorno. Sarà in diretta più tardi!“, ha annunciato ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Il giorno odierno è uno di quelli da ricordare per i fan di. La conduttrice Rai è stata apprezzatissima e sulla cresta dell’onda per anni, districandosi tra molti programmi di successo che non solo gli appassionati Rai ricordano. Poi un periodo difficile, di critica e di programmi minori che avevano portato ad un inasprirsi dei rapporti. Tra poco le cose cambieranno. L’annuncio diDa una conduttrice ad un’altra. Oggipasserà il testimone ad un’altra conduttrice, una che il pubblico Rai aspetta da tempo: “Oggi torna una collega,, con E’ sempre mezzogiorno. Sarà in diretta più tardi!“, ha annunciato ...

