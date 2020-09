Ed Sheeran e Paul McCartney per la ricerca contro il cancro: il calendario dei concerti in streaming con tutti gli ospiti (Di lunedì 28 settembre 2020) Ed Sheeran e Paul McCartney per la ricerca contro il cancro: non solo loro, ma tanti altri ospiti. Si tratta di Unseen, un concerto che quest’anno non si terrà per via dell’emergenza COVID ma che la Teenage Cancer Trust non vuole annullare del tutto. Per questo alcuni artisti metteranno a disposizione una serie di concerti inediti con lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro. Unseen partirà l’8 ottobre e si concluderà il 18 con una fitta programmazione che vede tornare sul palco, anche se virtualmente e in differita, anche i Them Crooked Vultures. tutti gli eventi di Unseen saranno trasmessi gratuitamente su YouTube e gli ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Edper lail: non solo loro, ma tanti altri. Si tratta di Unseen, un concerto che quest’anno non si terrà per via dell’emergenza COVID ma che la Teenage Cancer Trust non vuole annullare del tutto. Per questo alcuni artisti metteranno a disposizione una serie diinediti con lo scopo di raccogliere fondi per lail. Unseen partirà l’8 ottobre e si concluderà il 18 con una fitta programmazione che vede tornare sul palco, anche se virtualmente e in differita, anche i Them Crooked Vultures.gli eventi di Unseen saranno trasmessi gratuitamente su YouTube e gli ...

