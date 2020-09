Ecco cosa prevede l’accordo dell’Italia con la Nasa per la Luna (Di lunedì 28 settembre 2020) (foto: Getty Images)Se ne parlava da tempo ma ora è finalmente nero su bianco: l’Italia parteciperà alla missione della Nasa Artemis e andrà sulla Luna. L’accordo del 25 settembre scorso prevede che il nostro Paese prenda parte al disegno e alla costruzione della navetta per il prossimo alLunaggio e dei moduli abitativi, e che si occupi delle telecomunicazioni con la Terra. Le firme sul Joint Statement for Cooperation in Space Exploration sono quelle dell’amministratore delegato dell’agenzia spaziale americana Jim Bridenstine, del sottosegretario con delega per gli affari spaziali alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e del presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) Giorgio Saccoccia, a conclusione di un lungo lavoro diplomatico che porta l’Italia a ... Leggi su wired (Di lunedì 28 settembre 2020) (foto: Getty Images)Se ne parlava da tempo ma ora è finalmente nero su bianco: l’Italia parteciperà alla missione dellaArtemis e andrà sulla. L’accordo del 25 settembre scorsoche il nostro Paese prenda parte al disegno e alla costruzione della navetta per il prossimo alggio e dei moduli abitativi, e che si occupi delle telecomunicazioni con la Terra. Le firme sul Joint Statement for Cooperation in Space Exploration sono quelle dell’amministratore delegato dell’agenzia spaziale americana Jim Bridenstine, del sottosegretario con delega per gli affari spaziali alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e del presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) Giorgio Saccoccia, a conclusione di un lungo lavoro diplomatico che porta l’Italia a ...

