È sempre mezzogiorno nelle cucine della ‘melevisione’ | il ‘favoloso mondo della Clerici’ si regge su Antonellina

(Di lunedì 28 settembre 2020) La casa nel (fanta)bosco di Antonella Clerici non può che richiamare alle memoria dei più le atmosfere fatateMelevisione o de L’Albero Azzurro. E non solo nella scenografia: più che un programma, Èsi presenta come un ‘mini’, come una versione cooking dell’universo melevisivo, pensato per i più piccoli e per le nonne, più che per un target young adult o adult, che del resto a quest’ora tendenzialmente lavora, anche se da casa. A vedere questa prima puntata, sembra davvero che ci si sia impegnati per far sì che Antonella avesse tutto quello che hadesiderato: una dimensione di famiglia con le figure che più di altre danno calore – ovvero nonne e zie, le prime ...