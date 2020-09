E’ Sempre Mezzogiorno «è il mio nuovo inizio». Clerici emozionata all’esordio – Video (Di lunedì 28 settembre 2020) Antonella Clerici - E' Sempre Mezzogiorno “Eccomi qua”. Un’emozionata Antonella Clerici torna su Rai 1 con E’ Sempre Mezzogiorno, che definisce “il mio nuovo inizio“. Lo fa quasi in punta di piedi, dopo l’addio in lacrime di due anni fa: “Avevo preparato un sacco di discorsi, volevo dirvi tante cose ma mi sono dimenticata tutto. Ho detto ‘non mi devo emozionare’ ma mi sto emozionando (…) Io mi lascio andare al flusso delle emozioni come Sempre”. Il nuovo Mezzogiorno di Rai 1, anticipato di qualche minuto (inizio alle 11.56), può dunque iniziare. La Clerici torna a cantare ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 28 settembre 2020) Antonella- E'“Eccomi qua”. Un’Antonellatorna su Rai 1 con E’, che definisce “il mio“. Lo fa quasi in punta di piedi, dopo l’addio in lacrime di due anni fa: “Avevo preparato un sacco di discorsi, volevo dirvi tante cose ma mi sono dimenticata tutto. Ho detto ‘non mi devo emozionare’ ma mi sto emozionando (…) Io mi lascio andare al flusso delle emozioni come”. Ildi Rai 1, anticipato di qualche minuto (alle 11.56), può dunque iniziare. Latorna a cantare ...

