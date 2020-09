“E’ nostra priorità garantire un mercato affidabile”: Grillo rimosso da eBay (Di lunedì 28 settembre 2020) Una pietra pomice per smerigliare il cervello della stupidità umana. Questo l’ultimo articolo che Beppe Grillo ha messo in vendita su eBay, al prezzo di mille euro. Ultimo articolo, perché la piattaforma di e-commerce non ha preso di buon grado la gag del Garante pentastellato, cancellando dal sito l’annuncio, ma anche il suo account, con effetto permanente. Pietra Pomice di Beppe Grillo l'Elevato, acquistabile qui: https://eBay.to/365FSX3 Pubblicato da Beppe Grillo su Sabato 26 settembre 2020 Sabato 26 settembre, il comico genovese ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video in cui annunciava dalla spiaggia di Marina di Bibbona la vendita di una pietra pomice. Questa “pietra filosofale”, firmata dall’Elevato, serve “a pulire, a grattare, ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Una pietra pomice per smerigliare il cervello della stupidità umana. Questo l’ultimo articolo che Beppeha messo in vendita su, al prezzo di mille euro. Ultimo articolo, perché la piattaforma di e-commerce non ha preso di buon grado la gag del Garante pentastellato, cancellando dal sito l’annuncio, ma anche il suo account, con effetto permanente. Pietra Pomice di Beppel'Elevato, acquistabile qui: https://.to/365FSX3 Pubblicato da Beppesu Sabato 26 settembre 2020 Sabato 26 settembre, il comico genovese ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video in cui annunciava dalla spiaggia di Marina di Bibbona la vendita di una pietra pomice. Questa “pietra filosofale”, firmata dall’Elevato, serve “a pulire, a grattare, ...

