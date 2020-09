È nato il primo figlio di Joaquin Phoenix e Rooney Mara: si chiama River, come il fratello morto dell’attore (Di lunedì 28 settembre 2020) Con la riservatezza che li contraddistingue, gli attori Rooeny Mara e Joaquin Phoenix sono diventati genitori. È stato il regista Viktor Kossakovsky ad annunciare la nascita di un maschietto, sul palco del festival di Zurigo: “Joaquin non è qui perché gli è appena nato un figlio”. Poi ha rivelato un dettaglio che ha commosso i fan: “Il suo nome è River“, in omaggio al fratello di Joaquin, prematuramente scomparso nel 1993. “C’è un nuovo River Phoenix nel mondo“, scrivono i fan sui social: l’attore di Belli e Dannati e Stand By Me ha iniziato a lavorare insieme al fratello, per poi morire di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Con la riservatezza che li contraddistingue, gli attori Rooenysono diventati genitori. È stato il regista Viktor Kossakovsky ad annunciare la nascita di un maschietto, sul palco del festival di Zurigo: “non è qui perché gli è appenaun”. Poi ha rivelato un dettaglio che ha commosso i fan: “Il suo nome è“, in omaggio aldi, prematuramente scomparso nel 1993. “C’è un nuovonel mondo“, scrivono i fan sui social: l’attore di Belli e Dannati e Stand By Me ha iniziato a lavorare insieme al, per poi morire di ...

