“È nato ed è meraviglioso”. Fiocco azzurro per gli attori, genitori per la prima volta (Di lunedì 28 settembre 2020) Fiocco azzurro per la coppia di attori: è nato il loro primo figlio. E così, a un anno dal matrimonio celebrato in gran segreto, la famiglia si allarga. A comunicare la lieta notizia, direttamente i neo genitori che, via Instgram, hanno annunciato la nascita del loro primo erede. È un maschietto. La mamma ha condiviso una foto tenerissima in cui stringe le manine del piccolo che, come sottolinea nella didascalia del post dove svela anche il nome, è venuto al mondo qualche settimana fa: “Huxley Robert Wood è arrivato qui qualche settimana fa e questo piccolino è tutto”. Anche il famoso marito ha pubblicato sul suo Instagram la stessa, dolcissima foto e scritto sotto: “Il nostro bambino è nato, il suo nome è Huxley. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 settembre 2020)per la coppia di: èil loro primo figlio. E così, a un anno dal matrimonio celebrato in gran segreto, la famiglia si allarga. A comunicare la lieta notizia, direttamente i neoche, via Instgram, hanno annunciato la nascita del loro primo erede. È un maschietto. La mamma ha condiviso una foto tenerissima in cui stringe le manine del piccolo che, come sottolinea nella didascalia del post dove svela anche il nome, è venuto al mondo qualche settimana fa: “Huxley Robert Wood è arrivato qui qualche settimana fa e questo piccolino è tutto”. Anche il famoso marito ha pubblicato sul suo Instagram la stessa, dolcissima foto e scritto sotto: “Il nostro bambino è, il suo nome è Huxley. ...

WYXYOVANNI55 : @Sabry09439578 @Fiero70600786 Santa Maria di Leuca è un posto meraviglioso lo conosco perché nato a Bari era vicino ma anche lontano - Mortisia17 : RT @adozioneanimali: (Caserta) MORIS stupendo cucciolo 3 mesi trovato in strada meticcino , Cane Maschio: MORIS è un meraviglioso cucciolin… - picogiovanni : RT @adozioneanimali: (Caserta) MORIS stupendo cucciolo 3 mesi trovato in strada meticcino , Cane Maschio: MORIS è un meraviglioso cucciolin… - Silvia60599704 : @canyaman1989 sei nato per volare in alto, nessuno potrà mai fermare il tuo volo!! Grazie di tutto?????? Sei il mio… - Silvia60599704 : @guldemcan @kasinann l'Italia è con voi?????? Can è un ragazzo meraviglioso, gli avete insegnato valori molto import… -

Ultime Notizie dalla rete : nato meraviglioso”