È morto il ragazzo di 15 anni che si era dato fuoco a Velletri: il padre cercò di salvarlo dalle fiamme (Di lunedì 28 settembre 2020) Non ce l'ha fatta: è morto dopo tre giorni di agonia Luca Ababei, il 15enne che venerdì scorso si è dato fuoco prima di entrare a scuola. La tragedia era avvenuta a Velletri, intorno alle 8 del ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 settembre 2020) Non ce l'ha fatta: èdopo tre giorni di agonia Luca Ababei, il 15enne che venerdì scorso si èprima di entrare a scuola. La tragedia era avvenuta a, intorno alle 8 del ...

