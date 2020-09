Dynasty Warriors 9 Empires è il nuovo capitolo della serie in arrivo anche su PS5 e Xbox Series X (Di lunedì 28 settembre 2020) anche se manca ancora poco più di un mese all'uscita di Hyrule Warriors: Age of Calamity, il prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild ambientato 100 anni prima degli eventi di gioco, Koei Tecmo ha annunciato a tutti i fan l'arrivo nel 2021 di un nuovo capitolo della serie Dynasty Warriors.Dynasty Warriors 9 Empires arriverà sia su PC, Xbox One e PlayStation 4, ma anche sulle console next-gen, Xbox series X e PlayStation 5 e presenterà le classiche grandiose battaglie della serie, oltre alle battaglie di assedio che vi consentiranno di agire come comandante ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 settembre 2020)se manca ancora poco più di un mese all'uscita di Hyrule: Age of Calamity, il prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild ambientato 100 anni prima degli eventi di gioco, Koei Tecmo ha annunciato a tutti i fan l'nel 2021 di unarriverà sia su PC,One e PlayStation 4, masulle console next-gen,s X e PlayStation 5 e presenterà le classiche grandiose battaglie, oltre alle battaglie di assedio che vi consentiranno di agire come comandante ...

Eurogamer_it : Annunciato #DynastyWarrios9Empires. - PS5Infos : RT @gamescore_it: Dynasty Warriors 9 Empires annunciato per PC e console! - - gamescore_it : Dynasty Warriors 9 Empires annunciato per PC e console! - - infoitscienza : TGS 2020: Dynasty Warriors 9 Empires arriverà su next-gen - infoitscienza : Dynasty Warriors 9: Empires annunciato per PS5, Xbox Series X e altre piattaforme nel 2021 -