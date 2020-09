“Due regioni a rischio lockdown”. Coronavirus, nuovo allarme di Ricciardi sull’Italia (Di lunedì 28 settembre 2020) Coronavirus, i dati sono preoccupanti. A delineare la situazione è Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza. Una panoramica che mette in allerta, con dati che arrivano anche dalla Spagna e dal Brasile. Il professore ha rilasciato un’intervista a La Stampa, ponendo un focus anche su due regioni italiane. “Bisogna tenere presente che i contagiati effettivi sono circa 5 volte quelli accertati, ma non è tanto il numero che conta, quanto come questo preme sul sistema sanitario. In Francia le terapie intensive di Marsiglia e Nizza cominciano a spostare pazienti a Parigi e questo con i contagi crescenti non può che portare al lockdown”. E riguardo l’Italia: “Il lockdown generale spero sia ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 settembre 2020), i dati sono preoccupanti. A delineare la situazione è Walter, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza. Una panoramica che mette in allerta, con dati che arrivano anche dalla Spagna e dal Brasile. Il professore ha rilasciato un’intervista a La Stampa, ponendo un focus anche su dueitaliane. “Bisogna tenere presente che i contagiati effettivi sono circa 5 volte quelli accertati, ma non è tanto il numero che conta, quanto come questo preme sul sistema sanitario. In Francia le terapie intensive di Marsiglia e Nizza cominciano a spostare pazienti a Parigi e questo con i contagi crescenti non può che portare al lockdown”. E riguardo l’Italia: “Il lockdown generale spero sia ...

