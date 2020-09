Dramma ai Castelli: morto il 15enne che si era dato fuoco pochi giorni fa (Di lunedì 28 settembre 2020) E’ morto il 15enne che venerdì mattina si era dato fuoco nel giardino della villetta in Via Fontana Parata, alla periferia di Velletri. Le condizioni del giovane erano apparse subito gravissime: era stato trasportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso con ustioni tra l’80 e il 90% del corpo. Ora la Drammatica notizia: il 15enne non ce l’ha fatta. Il Dramma del papà: torna dal lavoro e trova il figlio avvolto dalle fiamme Anche il padre del giovane era stato ricoverato in ospedale con ustioni gravi, ma non in pericolo di vita. Questo perchè il padre – da poco rientrato da lavoro – era tornato a casa per accompagnare il figlio a scuola. Ma la scena che gli si è presentata davanti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 settembre 2020) E’ilche venerdì mattina si eranel giardino della villetta in Via Fontana Parata, alla periferia di Velletri. Le condizioni del giovane erano apparse subito gravissime: era stato trasportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso con ustioni tra l’80 e il 90% del corpo. Ora latica notizia: ilnon ce l’ha fatta. Ildel papà: torna dal lavoro e trova il figlio avvolto dalle fiamme Anche il padre del giovane era stato ricoverato in ospedale con ustioni gravi, ma non in pericolo di vita. Questo perchè il padre – da poco rientrato da lavoro – era tornato a casa per accompagnare il figlio a scuola. Ma la scena che gli si è presentata davanti ...

E’ morto il 15enne che venerdì mattina si era dato fuoco nel giardino della villetta in Via Fontana Parata, alla periferia di Velletri. Le condizioni del giovane erano apparse subito gravissime: era s ...

I sanitari intervenuti non hanno potuto far nulla per salvarlo, ma ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso. Un vero dramma è avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 25 settembre: un 13enne è ...

