Donne che lasciano il segno: chi sono le illustratrici più richieste (Di lunedì 28 settembre 2020) Ludovica Basso, in arte Clorophilla: «Partita dai mercatini, mi aspetta Parigi» Ludovica Basso, in arte Clorophilla, 33 anni, in un autoscatto realizzato nel suo B&B a Borgio Verezzi, in Liguria, presenta la Monstera deliciosa. Chi è Una magica terra di mezzo, dove sacro e profano vivono a braccetto, sorseggiando vino bianco e discorrendo di vita e amore. Un mondo popolato da animali, cuori in fiamme, stelle cadenti, figure femminili, ex voto, aureole e lune. L’universo di Ludovica Basso, in arte Clorophilla, 33 anni, artista e illustratrice freelance, è sincero e felice. Merito forse del piccolo paesino sul mare dove è nata e dove, dopo anni passati in città, adesso vive e lavora. «Disegnare è sempre stata una mia naturale inclinazione, sin da piccola. Qui a Borgio Verezzi, antico borgo saraceno ligure, gestisco anche ... Leggi su iodonna (Di lunedì 28 settembre 2020) Ludovica Basso, in arte Clorophilla: «Partita dai mercatini, mi aspetta Parigi» Ludovica Basso, in arte Clorophilla, 33 anni, in un autoscatto realizzato nel suo B&B a Borgio Verezzi, in Liguria, presenta la Monstera deliciosa. Chi è Una magica terra di mezzo, dove sacro e profano vivono a braccetto, sorseggiando vino bianco e discorrendo di vita e amore. Un mondo popolato da animali, cuori in fiamme, stelle cadenti, figure femminili, ex voto, aureole e lune. L’universo di Ludovica Basso, in arte Clorophilla, 33 anni, artista e illustratrice freelance, è sincero e felice. Merito forse del piccolo paesino sul mare dove è nata e dove, dopo anni passati in città, adesso vive e lavora. «Disegnare è sempre stata una mia naturale inclinazione, sin da piccola. Qui a Borgio Verezzi, antico borgo saraceno ligure, gestisco anche ...

guerini_lorenzo : Atterrato in #Kuwait per salutare a nome di tutti gli italiani i nostri militari alla base aerea Al Salem. Fondamen… - rubio_chef : “Gli uomini decidono le guerre, le donne vivono sulle rovine. Ci sveglieremo un giorno su un pianeta di donne in cu… - lauraboldrini : In Italia una donna su due subisce #molestie sul lavoro. L’81%, per paura, tace. Ieri la Camera ha approvato mia p… - SOFEGI12 : RT @lauraboldrini: In Italia una donna su due subisce #molestie sul lavoro. L’81%, per paura, tace. Ieri la Camera ha approvato mia propos… - GuidiDaniele7 : @assEvitaPeron IL PROBLEMA ENORME CHE HANNO I PAESI COME CATTOLICA E GABICCE MARE SONO LE DONNE LEGATE ALL' ANTIFA -

Ultime Notizie dalla rete : Donne che Tu si que vales, Elisabetta e l'omaggio alle donne violate: «Io sono una di loro» Il Messaggero Card. Sepe: Maria Velotti tra vita contemplativa e vita attiva

Donna umile e silenziosa, si calò nelle incertezze e nelle miserie del suo tempo, con uno spiccato senso di concretezza, ma totalmente abbandonata a Dio: ...

Marsala 2020, Di Girolamo diserta il confronto dell’Ande. Gli sfidanti incalzano su rifiuti, decoro e sicurezza

Sembra che in questa campagna elettorale, a Marsala, non sarà possibile assistere a un confronto tra tutti e cinque i candidati a sindaco. Dopo quanto avvenuto all’iniziativa organizzata dalla fondazi ...

Donna umile e silenziosa, si calò nelle incertezze e nelle miserie del suo tempo, con uno spiccato senso di concretezza, ma totalmente abbandonata a Dio: ...Sembra che in questa campagna elettorale, a Marsala, non sarà possibile assistere a un confronto tra tutti e cinque i candidati a sindaco. Dopo quanto avvenuto all’iniziativa organizzata dalla fondazi ...