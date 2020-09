Donald Trump per dieci anni ha pagato zero imposte sul reddito (Di lunedì 28 settembre 2020) Le rivelazioni del New York Times che ha avuto accesso ai suoi dati fiscali. Nei primi due anni alla Casa Bianca ha pagato appena 750 dollari di tasse Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 28 settembre 2020) Le rivelazioni del New York Times che ha avuto accesso ai suoi dati fiscali. Nei primi duealla Casa Bianca haappena 750 dollari di tasse

Davide : Il New York Times ha diffuso i risultati di una grande inchiesta sulle dichiarazioni dei redditi di Trump: sia nel… - HuffPostItalia : Donald Trump chiede il test antidoping per Joe Biden prima del duello tv - Agenzia_Ansa : Un giudice federale ha temporaneamente bloccato il bando di Donald Trump su TikTok. #ANSA - Ludimar54Luigi : RT @jacopo_iacoboni: Ed ecco i documenti fiscali di Trump. 2016: 750 dollari di tasse 2017: 750 dollari In dieci degli ultimi 15 anni: z… - fisco24_info : Donald Trump per dieci anni ha pagato zero imposte sul reddito: Le rivelazioni del New York Times che ha avuto acce… -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump Donald Trump gioca la carta Amy Coney Barrett, una cattolica conservatrice e antiabortista alla Corte Suprema L'HuffPost "Trump non ha pagato le tasse per 10 anni", lo scoop del "New York Times"

Donald Trump non ha pagato tasse federali sul reddito per almeno dieci degli ultimi quindici anni, e nel 2016 e 2017 ha sborsato solo 750 dollari per ciascun anno. E' lo scoop del "New York Times", ch ...

"Trump per anni non ha pagato le tasse". Scoop del New York Times

Il presidente Usa ha liquidato le rivelazioni come fake news. Ma il giornale ha molti documenti in cui dimostra che la ricchezza del presidente "dipende sempre di più dal fare soldi da aziende che lo ...

Donald Trump non ha pagato tasse federali sul reddito per almeno dieci degli ultimi quindici anni, e nel 2016 e 2017 ha sborsato solo 750 dollari per ciascun anno. E' lo scoop del "New York Times", ch ...Il presidente Usa ha liquidato le rivelazioni come fake news. Ma il giornale ha molti documenti in cui dimostra che la ricchezza del presidente "dipende sempre di più dal fare soldi da aziende che lo ...