“Donald Trump non ha non ha pagato le tasse per 10 anni”, lo scoop del New York Times (Di lunedì 28 settembre 2020) “Donald Trump, ha pagato solo 750 dollari di tasse federali sul reddito nel 2016 e altri 750 nel 2017. Non ha pagato alcuna imposta sul reddito in 10 dei 15 anni precedenti, in gran parte perché ha denunciato di aver perso molto più denaro di quello che ha guadagnato”. È quanto rivela il New York Times nello scoop in cui sostiene di aver messo le mani sulle dichiarazioni fiscali del presidente statunitense, finora rimaste segrete, nonostante la battaglia legale per farle venire alla luce. “Crediamo che i cittadini debbano comprendere il più possibile i loro leader e rappresentanti, le loro priorità, le loro esperienze e anche le loro finanze. Ogni presidente dalla metà degli anni ’70 ha reso pubbliche i ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020) “Donald, hasolo 750 dollari difederali sul reddito nel 2016 e altri 750 nel 2017. Non haalcuna imposta sul reddito in 10 dei 15 anni precedenti, in gran parte perché ha denunciato di aver perso molto più denaro di quello che ha guadagnato”. È quanto rivela il Newnelloin cui sostiene di aver messo le mani sulle dichiarazioni fiscali del presidente statunitense, finora rimaste segrete, nonostante la battaglia legale per farle venire alla luce. “Crediamo che i cittadini debbano comprendere il più possibile i loro leader e rappresentanti, le loro priorità, le loro esperienze e anche le loro finanze. Ogni presidente dalla metà degli anni ’70 ha reso pubbliche i ...

disinformatico : Per quelli che pensano ancora che Donald Trump sia un abile imprenditore e quindi un modello da ammirare. La sua do… - Davide : Il New York Times ha diffuso i risultati di una grande inchiesta sulle dichiarazioni dei redditi di Trump: sia nel… - HuffPostItalia : Donald Trump chiede il test antidoping per Joe Biden prima del duello tv - alian_maria : RT @jacopo_iacoboni: Ed ecco i documenti fiscali di Trump. 2016: 750 dollari di tasse 2017: 750 dollari In dieci degli ultimi 15 anni: z… - mattiab81 : RT @sole24ore: Donald Trump per dieci anni ha pagato zero imposte sul reddito -

Ultime Notizie dalla rete : “Donald Trump Coronavirus e l'idrossiclorochina, Trump: assumo una pastiglia al giorno Corriere della Sera