Donald Trump non avrebbe pagato le tasse per 10 anni (Di lunedì 28 settembre 2020) Donald Trump avrebbe pagato solo $750 di tasse federali nel 2016, rivelazioni che ravviveranno il dibattito contro Joe Biden. Il “New York Times” ha ottenuto dati fiscali per più di vent’anni dall’ex magnate immobiliare, che si era sempre rifiutato di rivelarli sin dalla sua elezione. Quattro anni fa, quello che era ancora solo il candidato repubblicano, aveva promesso che avrebbe reso pubbliche le sue dichiarazioni dei redditi, tradizione seguita dai candidati alla Casa Bianca sin dagli anni ’70, che quindi pubblicano i propri beni e i loro documenti fiscali. Una volta eletto, Donald Trump non ha mai reso pubblici questi documenti. La legge fiscale di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 settembre 2020)solo $750 difederali nel 2016, rivelazioni che ravviveranno il dibattito contro Joe Biden. Il “New York Times” ha ottenuto dati fiscali per più di vent’dall’ex magnate immobiliare, che si era sempre rifiutato di rivelarli sin dalla sua elezione. Quattrofa, quello che era ancora solo il candidato repubblicano, aveva promesso chereso pubbliche le sue dichiarazioni dei redditi, tradizione seguita dai candidati alla Casa Bianca sin dagli’70, che quindi pubblicano i propri beni e i loro documenti fiscali. Una volta eletto,non ha mai reso pubblici questi documenti. La legge fiscale di ...

WASHINGTON, 28 SET - "I media fake news, proprio come nel periodo elettorale del 2016, sollevano contro di me la questione delle tasse e ogni sorta di assurdita' con informazioni ottenute illegalmente ...

