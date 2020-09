Domenica In, Rita Dalla Chiesa: “Mio padre fa parte della storia d’Italia” (Di lunedì 28 settembre 2020) Rita Dalla Chiesa ospite a Domenica In. Il racconto a Mara Venier dell’amore incondizionato per suo padre e della difficoltà di scriverne un libro Ieri è andata in onda la terza puntata di Domenica In condotta da Mara Venier e tra i numerosissimi ospiti in collegamento da casa e in studio anche Rita Dalla Chiesa … L'articolo Domenica In, Rita Dalla Chiesa: “Mio padre fa parte della storia d’Italia” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 28 settembre 2020)ospite aIn. Il racconto a Mara Venier dell’amore incondizionato per suodifficoltà di scriverne un libro Ieri è andata in onda la terza puntata diIn condotta da Mara Venier e tra i numerosissimi ospiti in collegamento da casa e in studio anche… L'articoloIn,: “Miofad’Italia” proviene da YesLife.it.

nocchi_rita : RT @rtl1025: ??E' morta all'ospedale di #Genova, dove era ricoverata da una settimana, una #donna di 45 anni di origini marocchine alla qual… - guu399 : RT @rosariob12: Momento molto toccante a 'domenica in' con gli uomini della scorta e con la figlia Rita . Auguri Sig.Generale https://t.co… - Rafagrodoro : RT @rosariob12: Momento molto toccante a 'domenica in' con gli uomini della scorta e con la figlia Rita . Auguri Sig.Generale https://t.co… - willE05254860 : RT @rosariob12: Momento molto toccante a 'domenica in' con gli uomini della scorta e con la figlia Rita . Auguri Sig.Generale https://t.co… - carmenf07722705 : @RitaSofiale Buona domenica cara amica Rita ????????????????????????????????????????????????????????????????????? -