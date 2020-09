Domenica In, accade l’impensabile. Il terrore negli occhi di Emma Marrone: “È successo improvvisamente” (Di lunedì 28 settembre 2020) Emma Marrone ieri pomeriggio ha presenziato come ospite di Mara Venier a Domenica In. Durante il programma la cantante ha raccontato come ha trascorso la quarantena ed ha spifferato i suoi nuovi progetti lavorativi. Questo, infatti, è proprio un bel periodo di lavoro intenso per Emma, che si barcamena tra la giuria di X Factor e in radio col nuovo singolo, Latina. Domenica In, accade l’impensabile. Il terrore negli occhi di Emma Marrone: “È successo improvvisamente”. Durante la canzone della Marrone, la steadycam che la stava riprendendo è crollata a terra e la regia ha immediatamente staccato riprendendola da una telecamera fissa. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 settembre 2020)ieri pomeriggio ha presenziato come ospite di Mara Venier aIn. Durante il programma la cantante ha raccontato come ha trascorso la quarantena ed ha spifferato i suoi nuovi progetti lavorativi. Questo, infatti, è proprio un bel periodo di lavoro intenso per, che si barcamena tra la giuria di X Factor e in radio col nuovo singolo, Latina.In,l’impensabile. Ildi: “Èimprovvisamente”. Durante la canzone della, la steadycam che la stava riprendendo è crollata a terra e la regia ha immediatamente staccato riprendendola da una telecamera fissa. ...

MironBasco : Come spesso accade la #domenica c'è il #mondo in #Tv ?? #Iris propone una bella accoppiata: alle 21 (precise eh?) '… - LaraAmmendola : @GuidoCrosetto Mi stupisco come queste notizie escano sempre nei weekend due giorni di rumore poi il Lunedì svanisc… - Wh1t3Sn4k3 : @sesyriddle ...stessa identica cosa, ma se accade sabato o domenica sera?? - FulviaLimido : @JacopoVeneziani @paoloigna1 @albertopetro2 @MariangelaSant8 @BrindusaB1 @GaiaGaudenzi @patrizia6119… - licprospero : @PasqualeTotaro @tizianacampodon @lagatta4739 @arteeblog3 @claviggi @DavLucia @emanuelaneri14 @PoggiVeru… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica accade Domenica In, accade l'impensabile. Il terrore negli occhi di Emma Marrone: "È successo improvvisamente" Caffeina Magazine La Prealpina - Quotidiano storico di Varese, Altomilanese e Vco.

Due domeniche, 180’ nei quali può accadere tutto e il contrario di tutto in ottica playoff. L’aritmetica non estromette definitivamente il Varese dalla corsa alla Lega Pro, ma la logica non lascia mol ...

Irrompe nel negozio e appicca il fuoco

Paura la notte tra sabato e domenica scorsa per un incendio, pare di origine dolosa, che si è sviluppato all’interno del negozio di alimentari “La Bottega” punto di rivendita della catena Sma, situato ...

Due domeniche, 180’ nei quali può accadere tutto e il contrario di tutto in ottica playoff. L’aritmetica non estromette definitivamente il Varese dalla corsa alla Lega Pro, ma la logica non lascia mol ...Paura la notte tra sabato e domenica scorsa per un incendio, pare di origine dolosa, che si è sviluppato all’interno del negozio di alimentari “La Bottega” punto di rivendita della catena Sma, situato ...