Disagi a Salerno e danni in provincia, l'ira di Carpentieri, FdI, e del M5S per la situazione nell'Agro (Di lunedì 28 settembre 2020) Maltempo, chiesto lo stato di calamità naturale a Sarno: le scuole restano chiuse 28 settembre 2020 Ha chiesto la rimozione del ramo finito in strada per il maltempo in via Piantieri, il presidente ... Leggi su salernotoday (Di lunedì 28 settembre 2020) Maltempo, chiesto lo stato di calamità naturale a Sarno: le scuole restano chiuse 28 settembre 2020 Ha chiesto la rimozione del ramo finito in strada per il maltempo in via Piantieri, il presidente ...

Mariad16 : Il maltempo mette in ginocchio la provincia di Salerno: comuni allagati da fango e detriti - tvoggi : MALTEMPO, PAURA A SARNO. EVACUATE ALCUNE ZONE Criticità, disagi alla viabilità e allagamenti in tutta la provincia… - cilentano_it : Il forte maltempo che si è abbattutto ieri pomeriggio su tutta la provincia di Salerno, ha provocato smottamenti e… - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#Salerno, violenta tromba d'aria. Disagi e ingenti danni in tutta la città - VIDEO #ANSA #meteo… -