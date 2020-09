Dirt Rally 2 0 aggiornamento 1 26 | aggiunta la nuova Ford Fiesta e nuove auto

(Di lunedì 28 settembre 2020) Nonostante l’imminente arrivo del nuovo capitolo della saga,2.0 rilascia l’1.26. Lapatch dei ragazzi di Codemasters è molto corposa e vede l’ingresso in scena dellae bellissimaR5 MkII assieme ad altri contenuti e modifiche molto interessanti. Dettagli1.262.0 Col nuovo1.26, i ragazzi di Codemasters sono andati ad aggiustare problemi che gli utenti avevano riscontrato col precedente, aggiungendo nuovi contenuti. In particolare troviamo:R5 MkII disponibile ...

Ultime Notizie dalla rete : Dirt Rally

Tom's Hardware Italia

Codemaster ha rilasciato un nuovo gameplay trailer per Dirt 5, mostrando il gioco in esecuzione su una Xbox Series S - la sorella minore della Xbox Series X - a risoluzione 1440p (2K). Il titolo sarà ...Gli autori di Codemasters pubblicano un video gameplay di DiRT 5 proveniente dalla versione nextgen per Xbox Series S del loro prossimo arcade racing ispirato al rally. Il filmato di gioco confezionat ...