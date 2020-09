DIRT 5 | ecco il gameplay dello stadio di Cape Town

(Di lunedì 28 settembre 2020) Codemasters ha finalmente pubblicato un nuovo trailer di5 dove possiamo vedere unall’internodiQuella diè una nota saga di videogiochi di corse automobilistiche sviluppata e pubblicata da Codemasters. Tutti i titoli con questa nomenclatura fanno parte della serie di Colin McRae Rally e si concentrano principalmente nella guida sullo sterrato. Attualmente sono disponibili 4 giochi di, ma a novembre sarà rilasciato anche il quinto capitolo. Con l’avvicinarsi dell’uscita del titolo i fan diventano sempre più impazienti di provarlo, ma per fortuna Codemasters ha fornito ai giocatori qualcosa per sopportare meglio l’attesa. La software house britannica ha ...

Gamereactor Italia

