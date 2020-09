Descalzi: 'Tutto italiano centro ricerche su energie dal mare' (Di lunedì 28 settembre 2020) Torino, 28 set. - (Adnkronos) - "Un centro ricerche Tutto realizzato in Italia, con una collaborazione che è iniziata negli anni Ottanta e che negli ultimi sei anni è diventata molto importante e molto proficua con l'università di Torino". Così l'ad di Eni, Claudio Descalzi presentando il centro ricerche di energie dal mare, realizzato dal Politecnico di Torino in collaborazione con Eni e che sarà ospitato all'Energy Center dell'ateneo torinese. Descalzi ha, quindi, ricordato che il laboratorio rafforza la collaborazione tra Politecnico ed Eni, sancita lo scorso gennaio con il rinnovo della partnership, "un accordo molto diversificato che copre circa 45-50 milioni per i prossimi anni. Ovviamente sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Torino, 28 set. - (Adnkronos) - "Unrealizzato in Italia, con una collaborazione che è iniziata negli anni Ottanta e che negli ultimi sei anni è diventata molto importante e molto proficua con l'università di Torino". Così l'ad di Eni, Claudiopresentando ildidal, realizzato dal Politecnico di Torino in collaborazione con Eni e che sarà ospitato all'Energy Center dell'ateneo torinese.ha, quindi, ricordato che il laboratorio rafforza la collaborazione tra Politecnico ed Eni, sancita lo scorso gennaio con il rinnovo della partnership, "un accordo molto diversificato che copre circa 45-50 milioni per i prossimi anni. Ovviamente sono ...

fisco24_info : Eni: Descalzi, 'tutto italiano centro ricerche su energie dal mare' : - TV7Benevento : Descalzi: 'Tutto italiano centro ricerche su energie dal mare'... - Nike93017 : RT @Pier185647033: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ Di Battista: 'La corruzione ha disintegrato questo Paese, l'ha sbriciolato garantendo abbondan… - Angela5E : RT @Morinth3: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ Ale Di Battista: 'La corruzione ha disintegrato questo Paese, l'ha sbriciolato garantendo abbondan… - Claudia_nurse_ : RT @Morinth3: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ Ale Di Battista: 'La corruzione ha disintegrato questo Paese, l'ha sbriciolato garantendo abbondan… -

Ultime Notizie dalla rete : Descalzi Tutto Descalzi: 'Tutto italiano centro ricerche su energie dal mare' Adnkronos Descalzi: 'Da energia mare grandi prospettive anche per Recovery Fund'

"E' una progettualità - ha spiegato Descalzi - che si addice al Recovery ... il 50 per cento in Italia e il resto in tutto il mondo e questo ci permetterà di dare una grossissima accelerazione ...

Descalzi: ‘Tutto italiano centro ricerche su energie dal mare’

Torino, 28 set. – (Adnkronos) – “Un centro ricerche tutto realizzato in Italia, con una collaborazione che è iniziata negli anni Ottanta e che negli ultimi sei anni è diventata molto importante e molt ...

"E' una progettualità - ha spiegato Descalzi - che si addice al Recovery ... il 50 per cento in Italia e il resto in tutto il mondo e questo ci permetterà di dare una grossissima accelerazione ...Torino, 28 set. – (Adnkronos) – “Un centro ricerche tutto realizzato in Italia, con una collaborazione che è iniziata negli anni Ottanta e che negli ultimi sei anni è diventata molto importante e molt ...