Descalzi | ' Da energia mare grandi prospettive anche per Recovery Fund'

Torino, 28 set. - (Adnkronos) - "L'energia da moto ondoso ha una prospettiva soprattutto in un paese come l'Italia, che è una penisola. Abbiamo fatto già un prototipo a livello industriale e abbiamo un progetto per sviluppare circa 12 mega watt con 118 imbarcazioni. Sarà sviluppato nei prossimi anni e fa parte anche della progettualità che abbiamo presentato al governo sul Recovery Fund". Così l'ad di Eni, Claudio Descalzi all'inaugurazione del Centro Ricerche Energie dal mare, realizzato da Politecnico di Torino in collaborazione con Eni. "E' una progettualità - ha spiegato Descalzi - che si addice al Recovery Fund perché è legata alla decarbonizzazione, alla creazione di ...

Energie del mare: inaugurato il laboratorio di ricerca Politecnico di Torino – Eni

