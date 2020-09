“Denunciata”. Chiara Ferragni, ad annunciarlo è il marito Fedez: cosa è successo (Di lunedì 28 settembre 2020) Oramai fa solo ridere: il Codacons prende ancora di mira i Ferragnez. Stavolta, l’accusa è di blasfemia contro Chiara Ferragni. Il motivo? L’influencer ha condiviso su Instagram l’illustrazione che sovrappone il suo volto al dipinto “Madonna con bambino” del pittore Giovan Battista Salvi detto Il Sassoferrato. Non si tratta ovviamente di un’idea ella Ferragni, ma di un’idea dell’artista Francesco Vezzoli. Presentiamo un esposto alla Procura della Repubblica e al Ministro dei beni culturali Dario Franceschini affinché intervengano su quella che non è una provocazione, ma una grave mancanza di rispetto per i cristiani, per l’intero mondo religioso e per l’arte in genere. L’immagine che raffigura la Ferragni nei panni di una ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Oramai fa solo ridere: il Codacons prende ancora di mira i Ferragnez. Stavolta, l’accusa è di blasfemia contro. Il motivo? L’influencer ha condiviso su Instagram l’illustrazione che sovrappone il suo volto al dipinto “Madonna con bambino” del pittore Giovan Battista Salvi detto Il Sassoferrato. Non si tratta ovviamente di un’idea ella, ma di un’idea dell’artista Francesco Vezzoli. Presentiamo un esposto alla Procura della Repubblica e al Ministro dei beni culturali Dario Franceschini affinché intervengano su quella che non è una provocazione, ma una grave mancanza di rispetto per i cristiani, per l’intero mondo religioso e per l’arte in genere. L’immagine che raffigura lanei panni di una ...

AgGolia : #noneladurso Chiara viene denunciata da Federico. - cataldodarker : Chiara Facchetti denunciata da Federico Fashion Style. Non solo il danno, ma anche la beffa #noneladurso - thewaterflea : RT @BarbaraRaval: Chiara Ferragni denunciata per blasfemia dal Codacons. Secondo me ci sarebbero anche altri motivi. #chiaraferragni #coda… - EnzoBoccanera : RT @BarbaraRaval: Chiara Ferragni denunciata per blasfemia dal Codacons. Secondo me ci sarebbero anche altri motivi. #chiaraferragni #coda… - G_B0TTAZZI : @Adnkronos Errata corrige. 'Chiara Ferragni denunciata per scemaria'. -

