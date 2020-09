Decreto Rifiuti, CNA: costi più alti per le imprese, a rischio percorso verso l’economia circolare (Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – CNA lancia l’allarme sul Decreto Rifiuti. Alcune norme del provvedimento, infatti, secondo quanto rileva la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa, determinano un pesante aggravio di costi a carico delle imprese e mettono a rischio il percorso virtuoso verso l’economia circolare. A giudizio della Confederazione, il Decreto interpreta erroneamente la definizione indicata nella Direttiva comunitaria trasformando di fatto in Rifiuti urbani una quota rilevante di Rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle imprese. “La novità – afferma la vice presidente CNA alle politiche della ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – CNA lancia l’allarme sul. Alcune norme del provvedimento, infatti, secondo quanto rileva la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa, determinano un pesante aggravio dia carico dellee mettono ailvirtuosol’economia. A giudizio della Confederazione, ilinterpreta erroneamente la definizione indicata nella Direttiva comunitaria trasformando di fatto inurbani una quota rilevante dispeciali non pericolosi prodotti dalle. “La novità – afferma la vice presidente CNA alle politiche della ...

SergioCosta_min : La mia firma sul decreto #EndOfWaste per il riciclo di carta e cartone stabilisce una rivoluzione per l'… - enmoveme : Rifiuti in carta e cartone, firmato il decreto end of waste - OttaviDeborah : RT @secolotrentino: Decreto rifiuti: il CNA Trentino lancia l’allarme - secolotrentino : Decreto rifiuti: il CNA Trentino lancia l’allarme - leodimpo : RT @SergioCosta_min: La mia firma sul decreto #EndOfWaste per il riciclo di carta e cartone stabilisce una rivoluzione per l'#EconomiaCirco… -