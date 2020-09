De Siervo | “Riapertura stadi? Ecco il piano Il sistema calcio rischia il collasso”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 28 settembre 2020) Luigi De, l'amministratore delegato della LegaSerie A, ha fatto il punto sulla vicenda relativa alla possibile riapertura degliin Italia.“Siamo molto attenti alla curva dell'epidemia, ma riteniamo ci si possa avvicinare al 25% di presenze del pubblico neglicon step intermedi. L'obiettivo, come tutto il resto del Paese, è di ripartire con buon senso, senza voler forzare i tempi. Ilnon vuole trattamenti privilegiati rispetto al resto del Paese, ma non vuole neanche essere svantaggiato. Nelloo ci sono grandi spazi all'aperto, possiamo distanziare le persone. Di recente ho seguito la Supercoppa Europea, a Budapest, nella Puskas, sono stati fatti entrare 16 mila tifosi, lo spettacolo era importante e io sono andato per capire come ...