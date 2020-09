De Siervo Lega Serie A | «Avremo sorprese positive dalla vendita diritti tv»

(Di lunedì 28 settembre 2020) «A oggi il danno per laA è di 500 milioni, che è una cifra-monstre non solo per laA, ma perché laA è il motore dell'industria del calcio, che non è solo intrattenimento, ma dà lavoro a centinaia di migliaia di persone. Questo danno si ripercuote anche sulleminori». Così Luigi De, ad dellacalcio diA, intervenuto a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai....

"Abbiamo un interlocutore molto forte come Sky, abbiamo Dazn, che ha dimostrato di credere nell'Italia con un investimento importante. (ANSA) ...(ANSA) – ROMA, 28 SET – "A oggi il danno per la Serie A è di 500 milioni, che è una cifra-monstre non solo per la Serie A, ma perché la Serie A è il motore dell’industria del calcio, che non è solo in ...