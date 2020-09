Daniel Oren | dalla Forza del destino al Nabucco Il Maestro sta lavorando all’opera di “Va’ Pensiero” per far ripartire il Verdi di Salerno

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 28 settembre 2020) di Olga Chieffi Ci eravamo ritrovati con unemozionato e commosso, in una ventosa serata di luglio all’Arena del Mare. Un “pathire” lunghissimo, lontano dal Viaggio, lontano dai palcoscenici, dal contatto con i musicisti, l’applauso del pubblico, da quel “far musica insieme”, assolto unicamente dal sorriso musicale della sua famiglia. Quel “pathire” lo sentimmo per intero nei tre accordi iniziali della sinfonia de’ “Ladel”, una scelta che schizzava perfettamente la realtà appena trascorsa, ma non risolta, poiché la musica, l’opera si fa in teatro. Eravamo speranzosi di assistere alla Vedova Allegra, andata in scena nella prima decade di settembre, dal palchetto abituale, ma non era ancora il momento. Il ...