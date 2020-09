Dallas Empire, la rivelazione di Crimsix: “Huke ha accettato 100.000 dollari in meno per far parte del team” (Di lunedì 28 settembre 2020) Il dominio di Dallas Empire durante la stagione inaugurale della Call of Duty League è stato in qualche modo oscurato dal passaggio al 4v4, con Clayster che ha lasciato il team subito dopo aver vinto i Campionati mondiali di Modern Warfare. Tuttavia, molti concordano sul fatto che la realizzazione della squadra sia stata un colpo di genio, con la scelta di combinare due dei più grandi giocatori del titolo assieme ad un trio di giovani stelle, in modo tale da bilanciare desiderio, esperienza e talento. Una delle stelle più giovani era Cuyler “Huke” Garland, che ha dimostrato di avere una maturità tutt’altro che scontata per la sua età. Crimsix ha infatti rivelato che il giovane giocatore ha accettato una forte riduzione dello stipendio pur di unirsi alla ... Leggi su esports247 (Di lunedì 28 settembre 2020) Il dominio didurante la stagione inaugurale della Call of Duty League è stato in qualche modo oscurato dal passaggio al 4v4, con Clayster che ha lasciato il team subito dopo aver vinto i Campionati mondiali di Modern Warfare. Tuttavia, molti concordano sul fatto che la realizzazione della squadra sia stata un colpo di genio, con la scelta di combinare due dei più grandi giocatori del titolo assieme ad un trio di giovani stelle, in modo tale da bilanciare desiderio, esperienza e talento. Una delle stelle più giovani era Cuyler “Huke” Garland, che ha dimostrato di avere una maturità tutt’altro che scontata per la sua età.ha infatti rivelato che il giovane giocatore hauna forte riduzione dello stipendio pur di unirsi alla ...

esports247_it : Dallas Empire, la rivelazione di Crimsix: 'Huke ha accettato 100.000 dollari in meno per far parte del team'… - CPeachesGG : @Yoss_o6 @davee_cdl @Setzyy @INTELCallofDuty Dallas Empire, EU -

Ultime Notizie dalla rete : Dallas Empire CoD League: dal record dei Dallas Empire al futuro eSportsMag