Dalla perquisizione spuntano marijuana e piantine di cannabis: arrestato 32enne a Tempio (Di lunedì 28 settembre 2020) , Visited 179 times, 179 visits today, Notizie Simili: marijuana nascosta nei barattoli della marmellata,… Mezzo chilo di marijuana ed un teaser fatto in casa:… Dai balconi di ... Leggi su galluraoggi (Di lunedì 28 settembre 2020) , Visited 179 times, 179 visits today, Notizie Simili:nascosta nei barattoli della marmellata,… Mezzo chilo died un teaser fatto in casa:… Dai balconi di ...

Vivo_e_vegeto : @MaxNerozzi @Yattaran @RobertoRenga Anche le chat WhatsApp sono contenute nel decreto di perquisizione, Nerozzi? N… - Marko_Morandi : RT @TruIeeIy: Art. 13 La serietà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale… - irritatrix : RT @TruIeeIy: Art. 13 La serietà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale… - arianna_tronco : END NOKNOCK?? Il Consiglio di Louisville ha votato all'unanimità il divieto di perquisizione senza bussare, dopo che… - TruIeeIy : Art. 13 La serietà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla perquisizione Tempio, spaccio di droga, arrestato un giovane di 32 anni Gallura Oggi Coltivazione di cannabis, denunciato 60enne ad Alba Adriatica

ALBA ADRIATICA – Una passione per il “giardinaggio illecito” è costata cara ad un uomo sulla costa teramana in questi giorni. Dall’Arma teramana dichiarano in una nota stampa: “Ad Alba Adriatica, i mi ...

VIDEO | Cercano droga e trovano un violino del '600 rubato da 1 milione di euro

Cercavano droga all'interno dell'abitazione di un 48enne parmigiano ma hanno trovato un violino antichissimo dal valore di 1 milione di euro. I poliziotti dell'Antidroga della Squadra Mobile di Parma ...

ALBA ADRIATICA – Una passione per il “giardinaggio illecito” è costata cara ad un uomo sulla costa teramana in questi giorni. Dall’Arma teramana dichiarano in una nota stampa: “Ad Alba Adriatica, i mi ...Cercavano droga all'interno dell'abitazione di un 48enne parmigiano ma hanno trovato un violino antichissimo dal valore di 1 milione di euro. I poliziotti dell'Antidroga della Squadra Mobile di Parma ...