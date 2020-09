Da Realme ecco la prima TV 4K al mondo con tecnologia S-LED (Di lunedì 28 settembre 2020) Realme ha da poco presentato la prima smart TV 4K al mondo con tecnologia S-LED. Il nuovo modello però in realtà non è ancora pronto per la vendita, ma quando lo sarà, rappresenterà un’interessante alternativa ai display basati su tecnologia Quantum Dot (QLED). Il primo televisore con tale tecnologia sarà un 55 pollici, ma il produttore cinese non ha fornito al momento altri dettagli tecnici né ha indicato una specifica finestra temporale in cui presentare la nuova smart TV. Gli unici dettagli divulgati riguardano la copertura della gamma colore NTSC, che sarà pari addirittura al 108% e la quantità di luce blu emessa – che come sappiamo è particolarmente nociva per gli occhi e disturba anche il riposo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020)ha da poco presentato lasmart TV 4K alconS-LED. Il nuovo modello però in realtà non è ancora pronto per la vendita, ma quando lo sarà, rappresenterà un’interessante alternativa ai display basati suQuantum Dot (QLED). Il primo televisore con talesarà un 55 pollici, ma il produttore cinese non ha fornito al momento altri dettagli tecnici né ha indicato una specifica finestra temporale in cui presentare la nuova smart TV. Gli unici dettagli divulgati riguardano la copertura della gamma colore NTSC, che sarà pari addirittura al 108% e la quantità di luce blu emessa – che come sappiamo è particolarmente nociva per gli occhi e disturba anche il riposo ...

clikservernet : Da Realme ecco la prima TV 4K al mondo con tecnologia S-LED - Noovyis : (Da Realme ecco la prima TV 4K al mondo con tecnologia S-LED) Playhitmusic - - DarioConti1984 : Realme 7 e 7 Pro in arrivo in Europa: ecco varianti e prezzi - GizChinait : #RealMe 7 e 7 Pro in arrivo in Europa: ecco varianti e prezzi #Realme7 #Realme7Pro - 24h_Tecnologia : Android 11 sul vostro Realme? Ecco quando arriverà, primi aggiornamenti già da settembre (foto): Abbiamo già avuto… -