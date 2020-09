Da Grace Kelly e Ranieri di Monaco a Kim Kardashian e Kanye West: i matrimoni più sontuosi della storia (Di lunedì 28 settembre 2020) Abiti da favola (da centinaia di migliaia di euro), fiori esotici fatti arrivare dall’altra parte del mondo, schiere di invitati, giorni e giorni di festeggiamenti. Star e reali sono protagonisti dei matrimoni più sontuosi che si possano organizzare. E alcuni sono entrati nella storia. Come quello tra Grace Kelly e il principe Ranieri di Monaco celebrato il 19 aprile 1956 nella Cattedrale dell’Immacolata Concezione di Monaco e seguito da 30 milioni di spettatori nel mondo. La sposa, bellissima, indossava un abito che resta il più famoso della storia. Fatto con 45 metri di seta e 274 metri di pizzo belga antico, ha ispirato molti abiti da sposa tra cui quello di Kate Middleton. Alle nozze erano presenti 700 invitati vip tra cui Aristotele Onassis, David Niven, Gloria Swanson, Cary Grant, Ava Gardner. I festeggiamenti, tra party esclusivi a Hollywood, durarono ben due settimane. Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 settembre 2020) Abiti da favola (da centinaia di migliaia di euro), fiori esotici fatti arrivare dall’altra parte del mondo, schiere di invitati, giorni e giorni di festeggiamenti. Star e reali sono protagonisti dei matrimoni più sontuosi che si possano organizzare. E alcuni sono entrati nella storia. Come quello tra Grace Kelly e il principe Ranieri di Monaco celebrato il 19 aprile 1956 nella Cattedrale dell’Immacolata Concezione di Monaco e seguito da 30 milioni di spettatori nel mondo. La sposa, bellissima, indossava un abito che resta il più famoso della storia. Fatto con 45 metri di seta e 274 metri di pizzo belga antico, ha ispirato molti abiti da sposa tra cui quello di Kate Middleton. Alle nozze erano presenti 700 invitati vip tra cui Aristotele Onassis, David Niven, Gloria Swanson, Cary Grant, Ava Gardner. I festeggiamenti, tra party esclusivi a Hollywood, durarono ben due settimane.

