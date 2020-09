(Di lunedì 28 settembre 2020) Lunedì 5 ottobre, alle ore 14:30 sulla piattaforma Google Meet si svolgerà l’eventoper l’eco-sostenibilitàsocietà, inserito nel programma del Festival delloSostenibile. L’incontro per riflettere su alcuni degli SDGs di Agenda 2030 prende spunto dalla pubblicazione del Volume 5(1) –/ Culture, Change, Developmentrivista scientifica Culture e Studi del Sociale pubblicata in OA dall’Università degli Studi di Salerno. L’incontro è organizzato da strutture dell’Università ...

newsAIS : #Evento “Cultura, Mutamento, Sviluppo. Quali sfide future per l’eco-sostenibilità della società digitale” MORE -

Ultime Notizie dalla rete : Cultura Mutamento

Blasting News Italia

In un momento in cui le economie globali hanno registrato drammatiche perdite conseguenti alla pandemia da Covid-19, non può sfuggire come invece le big tech abbiano visto incrementare guadagni e pote ...«L’orizzonte è tinto di verde, l’importante è che non sia un verde di facciata”. E’ un misto di entusiasmo e disincanto quello che emerge dalle parole di Carlo Petrini, che sarà tra i protagonisti del ...