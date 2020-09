Cuccarini "sovranista" contro tutti. Ma chi offende (davvero) i gay? - (Di lunedì 28 settembre 2020) Francesca Galici Da un parte c'è chi vuole ridurla al silenzio per le sue idee, dall'altra chi la etichetta come omofoba per aver espresso un'opinione: è Lorella Cuccarini il nostro personaggio della settimana Lorella Cuccarini, da più amata dagli italiani a sovranista. Da quando ha dichiarato di avere idee tendenti a destra sull'immigrazione e, in parte, sui diritti LGBT, Lorella è passata dall'essere idolatrata dal mondo gay all'essere criticata per ogni sua esternazione. “Ci ritroviamo intrappolati nel pensiero unico”, diceva Lorella al settimanale Oggi quasi due anni fa. Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip si è evidentemente impegnato per confermare le sue parole, quasi facendole un favore. Infatti, dopo essere stata scalzata da La vita in diretta da Alberto ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) Francesca Galici Da un parte c'è chi vuole ridurla al silenzio per le sue idee, dall'altra chi la etichetta come omofoba per aver espresso un'opinione: è Lorellail nostro personaggio della settimana Lorella, da più amata dagli italiani a. Da quando ha dichiarato di avere idee tendenti a destra sull'immigrazione e, in parte, sui diritti LGBT, Lorella è passata dall'essere idolatrata dal mondoall'essere criticata per ogni sua esternazione. “Ci ritroviamo intrappolati nel pensiero unico”, diceva Lorella al settimanale Oggi quasi due anni fa. Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip si è evidentemente impegnato per confermare le sue parole, quasi facendole un favore. Infatti, dopo essere stata scalzata da La vita in diretta da Alberto ...

Gcarlo10 : RT @justmelux: Ma perché vi meravigliate tanto della #Cuccarini? È sovranista, leghista e omofoba. E non mi venite a fare la solita morale… - sciarpuccio : RT @anamoRacsecnarF: La #CUCCARINI è contraria alle adozioni da parte di coppie omosessuali,però si dichiara pro lgbt e non omofoba. Per m… - Oriettagobbigm1 : RT @justmelux: Ma perché vi meravigliate tanto della #Cuccarini? È sovranista, leghista e omofoba. E non mi venite a fare la solita morale… - _totravel_ : RT @justmelux: Ma perché vi meravigliate tanto della #Cuccarini? È sovranista, leghista e omofoba. E non mi venite a fare la solita morale… - antoM0u : RT @anamoRacsecnarF: La #CUCCARINI è contraria alle adozioni da parte di coppie omosessuali,però si dichiara pro lgbt e non omofoba. Per m… -