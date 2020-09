Csm, Palamara si difende: “Mai barattato la mia funzione con le nomine” (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – “Non ho mai barattato la mia funzione e mai barattato la nomina del procuratore di Roma per fare un favore a Luca Lotti. Io passare per un corrotto, traffichino, davanti a voi non ci sto. Sulla base di questa accusa sono stato sottoposto” all’intercettazione con “trojan rispetto a una accusa che e’ caduta”. Al Csm e’ il giorno di Luca Palamara. Cosi’ si difende davanti alla sezione disciplinare presieduta da Fulvio Gigliotti convocata per quello che tecnicamente si chiama ‘esame dell’incolpato’. Palamara ha risposto alle domande dell’accusa, ossia la Procura generale della Cassazione. Ma si e’ avvalso della facolta’ di non rispondere alle domande sull’intercettazione del 9 maggio 2019, data dell’ormai famosa riunione notturna all’hotel Champagne. Palamara ha spiegato che rispondera’ a domande derivanti da dell’intercettazione se il CSM decidera’ di renderle utilizzabili.PALAMARA: “LOTTI ESTRANEO ALLA NOMINA DELLA PROCURA DI ROMA” Leggi su dire (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – “Non ho mai barattato la mia funzione e mai barattato la nomina del procuratore di Roma per fare un favore a Luca Lotti. Io passare per un corrotto, traffichino, davanti a voi non ci sto. Sulla base di questa accusa sono stato sottoposto” all’intercettazione con “trojan rispetto a una accusa che e’ caduta”. Al Csm e’ il giorno di Luca Palamara. Cosi’ si difende davanti alla sezione disciplinare presieduta da Fulvio Gigliotti convocata per quello che tecnicamente si chiama ‘esame dell’incolpato’. Palamara ha risposto alle domande dell’accusa, ossia la Procura generale della Cassazione. Ma si e’ avvalso della facolta’ di non rispondere alle domande sull’intercettazione del 9 maggio 2019, data dell’ormai famosa riunione notturna all’hotel Champagne. Palamara ha spiegato che rispondera’ a domande derivanti da dell’intercettazione se il CSM decidera’ di renderle utilizzabili.PALAMARA: “LOTTI ESTRANEO ALLA NOMINA DELLA PROCURA DI ROMA”

