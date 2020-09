Covid, tutti i ragazzi che hanno fatto la cresima sotto controllo: il parroco è risultato positivo (Di lunedì 28 settembre 2020) tutti i ragazzi che hanno fatto la cresima in zona sono allertati. Un parroco di una frazione di Altopascio, nella Piana di Lucca, è risultato positivo al coronavirus. Ha effettuato un tampone su territorio di un’altra Asl. Ora la struttura di Igiene e Sanità Pubblica di Lucca sta gestendo la situazione . «È già stata effettuata una dettagliata indagine epidemiologica che ha permesso di sottoporre a provvedimento di quarantena già alcune persone», ha spiegato il sindaco Altopascio Sara D’Ambrosio. «Si stanno eseguendo i primi tamponi ai contatti stretti individuati fino ad ora. In particolare l’Asl ha contattato le famiglie dei ragazzi che ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 settembre 2020)chelain zona sono allertati. Undi una frazione di Altopascio, nella Piana di Lucca, èal coronavirus. Ha effettuato un tampone su territorio di un’altra Asl. Ora la struttura di Igiene e Sanità Pubblica di Lucca sta gestendo la situazione . «È già stata effettuata una dettagliata indagine epidemiologica che ha permesso diporre a provvedimento di quarantena già alcune persone», ha spiegato il sindaco Altopascio Sara D’Ambrosio. «Si stanno eseguendo i primi tamponi ai contatti stretti individuati fino ad ora. In particolare l’Asl ha contattato le famiglie deiche ...

