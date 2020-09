Covid: quelli che ridono sotto le notizie che parlano di morti (Di lunedì 28 settembre 2020) Sono agguerriti, ma forse fortunatamente non sono poi così tanti come sembrano: i Covid-negazionisti non perdono mai occasione di dire la loro sotto ogni post in cui si parli di Covid. Una compargine dalle caratteristiche quasi settarie. Decisamente molto attivi sui social, non perdono occasione per diffondere il loro credo in ogni istante, insultando i cittadini che rispettano le regole. Anzi, che più che rispettare le regole, rispettano semplicemente il prossimo. Ai più attenti non sarà sfuggita una squallida prassi negazionista: ogni volta che un qualsiasi giornale online (per esempio ANSA, Repubblica, Il Corriere) pubblica un articolo che dà notizia di persone morte a causa di SARS-CoV-2, puntualmente quei post vengono bombardati di “ahah” reactions. Ci si chiede cosa diavolo ci sia da ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 28 settembre 2020) Sono agguerriti, ma forse fortunatamente non sono poi così tanti come sembrano: i-negazionisti non perdono mai occasione di dire la loroogni post in cui si parli di. Una compargine dalle caratteristiche quasi settarie. Decisamente molto attivi sui social, non perdono occasione per diffondere il loro credo in ogni istante, insultando i cittadini che rispettano le regole. Anzi, che più che rispettare le regole, rispettano semplicemente il prossimo. Ai più attenti non sarà sfuggita una squallida prassi negazionista: ogni volta che un qualsiasi giornale online (per esempio ANSA, Repubblica, Il Corriere) pubblica un articolo che dà notizia di persone morte a causa di SARS-CoV-2, puntualmente quei post vengono bombardati di “ahah” reactions. Ci si chiede cosa diavolo ci sia da ...

